LA SACRA RUOTA

Stellantis, ruote sgonfie: tira solo la 500 bev

La crisi dei semiconduttori continua a fiaccare la produzione. L'elettrica di Mirafiori garantisce ottime performance, ma a Torino c'è preoccupazione per gli 800 addetti dei cambi. La Fim: "Incontro con l'azienda a settembre"

Nei primi sei mesi del 2022 la produzione di Stellantis è calata del 13,7% rispetto allo stesso periodo del 2021, ma rispetto al periodo pre-Covid, quindi al 2019, la perdita complessiva dei volumi è del 22,8%. Il calo – dovuto alla mancanza di semiconduttori – fa sì che l’anno in corso si prefiguri come il quinto consecutivo di regressione con una perdita tra 200 e 220mila vetture, “come se un intero grande stabilimento del gruppo si fermasse per un anno”.

I dati sono stati illustrati, a Torino, dal segretario nazionale della Fim Cisl Ferdinado Uliano che chiede all’azienda “un incontro a settembre sull’attuazione del piano, con un passaggio specifico in sede ministeriale” per mettere in sicurezza stabilimenti, enti e occupazione. Tra auto e furgoni commerciali nei primi sei mesi dell’anno sono state prodotte 351.890 unità contro le 407.666 del 2021, con un lieve incremento del 2,1% per le auto e una forte flessione del 37,2% per i veicoli commerciali (rispetto al 2019 -18,8% per le auto e -31% per i veicoli commerciali).

Le situazioni più pesanti si riscontrano a Melfi (-17%) e alla Sevel (-37,2%), gli stabilimenti italiani che hanno sempre contribuito di più alla crescita complessiva dei volumi. Negli altri plant produttivi dell'auto si riscontra invece un dato positivo rispetto al primo semestre del 2021, in gran parte dovuto dai più recenti lanci produttivi. Continua la crescita di volumi della 500 elettrica a Mirafiori, mentre l’entrata in produzione della Maserati Grecale e della Alfa Romeo Tonale danno spinta a Cassino e Pomigliano. Prosegue l’andamento positivo dello stabilimento di Modena con la Maserati MC20.

Intanto a Torino e in particolare su Mirafiori, dopo tante chiacchiere e incontri tutto tace. “Non c’è alcuna traccia degli impegni assunti nell’incontro del 28 marzo fra Stellantis e gli enti locali. Abbiamo registrato l’impegno di Alberto Cirio sui fondi europei e quello del sindaco Stefano Lo Russo sulla leva urbanistica. Siamo quasi alla pausa estiva e non c’è alcun ritorno. Per questo è tassativo un nuovo incontro entro settembre con gli enti locali, lo chiederemo con gli altri sindacati”. A lanciare l’allarme è Davide Provenzano, segretario generale della Fim di Torino. Già lo Spiffero a suo tempo aveva messo in guardia sul fatto che, a fronte degli impegni di Comune e Regione, l’azienda si era limitata a prendere atto, rimandando ogni decisione a settembre. Ora il tempo inizia a stringere.

“La criticità maggiore di Mirafiori è quella degli 800 lavoratori delle Meccaniche che producono cambi, per i quali non è ancora stata fornita alcuna risposta, mentre il punto di forza sono i 7mila addetti alle attività di ingegneria che possono rivestire un ruolo centrale nella transizione”, ha spiegato Provenzano. “Le aspettative – ha concluso Iuliano – sono sulle Maserati. Stanno facendo la loro comparsa, in fase di testing, le nuove Maserati Gran Turismo e Gran Cabrio, dove è prevista la partenza produttiva verso la fine del secondo semestre. La versione full-elettric è già prevista per il 2023, a cui si aggiungerà dal 2024 la sostituzione dei modelli berlina E/E+ (attuale segmento di Ghibli e Quattroporte) e Levante”. I volumi produttivi nel primo semestre 2022 sono pari a 48.760 unità rispetto al 2021 (+39,3%). Il peso maggiore della crescita continua a essere determinato dalla produzione della 500 bev che, partita nel mese di ottobre 2020, nel 2021 si è attestata sulle 53.819 unità.

E proprio l’elettrica di casa Fiat festeggia il suo 65° anniversario. Lo fa con il primato dell’attuale Nuova 500, diventata immediatamente da icona della dolce vita italiana a leader europeo della mobilità elettrica nella sua versione 100% a batteria. “La Nuova 500, elettrica e solo elettrica, ha scalato il podio del mercato europeo degli EV nella prima metà dell’anno – ha dichiarato Oliver Francois, ceo di Fiat e Cmo Global di Stellantis − diventando il modello EV più venduto in Germania, dove ha ottenuto un successo superiore a quello delle auto elettriche nazionali. Inoltre, è leader in Italia ed è sul podio in Francia e Spagna. Questa è la prova tangibile del suo successo e di come Fiat consideri il percorso verso l’elettrificazione come parte della sua storica missione sociale.

Progettata e costruita a Torino, Nuova 500 è simbolo della creatività italiana e sta conquistando gli appassionati del Made in Italy nel mondo. È attualmente venduta in 38 Paesi di quattro diverse aree geografiche: dall’Europa all’America Latina, dal Medio Oriente al Giappone. Il suo successo è testimoniato anche dai 30 premi internazionali che le sono stati assegnati in nove Paesi dal pubblico e dagli esperti del settore. Nel 2027, Fiat diventerà completamente elettrica in Europa.