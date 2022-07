Cirio e Ricca, Regione solidale con tassisti in sciopero

La Regione Piemonte "esprime la sua solidarietà ai tassisti che domani sciopereranno e invita le forze politiche e il Governo ad ascoltare le loro ragioni. Come istituzione ci siamo già espressi in favore dello stralcio dell'articolo 10 del ddl concorrenza e rinnoviamo la nostra valutazione in merito a questa disposizione che non riteniamo né utile né tempestiva". Lo dichiarano il presidente Alberto Cirio e l'assessore regionale Fabrizio Ricca. "Non pensiamo sia questo il momento più opportuno per mettere in discussione il modello di trasporto pubblico locale o le competenze delle Regioni su questo tema, che anzi dovrebbero essere coinvolte persino maggiormente – è la valutazione di Cirio e Ricca –. Il nostro invito, quindi, è che un confronto serio e non pregiudiziale possa portare a un superamento dell'articolo. La Regione Piemonte è vicina a tutti i tassisti preoccupati per il loro futuro”.