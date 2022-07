Repole delude pure i Salesiani

Dicono che… le prime nomine di Roberto Repole abbiano scontentato, non poco, i salesiani. Com’è noto, a Torino la consistenza della Congregazione di don Bosco è pari, se non superiore, a quella del clero diocesano, da qui stupisce la scelta del neo arcivescovo. Soprattutto nella scelta del vicario episcopale della vita consacrata, figura che da sempre era occupata da salesiano: prima mons. Paolo Ripa di Meana, poi don Sabino Frigato, non più rinnovato nell’incarico, assegnato a un esponente delle Missioni della Consolata. Inoltre, pare destinato a un rapido ridimensionamento don Giorgio Degiorgi, economo ispettoriale, che qualcuno avrebbe voluto molto bene alla cattedra di san Massimo. Con ogni probabilità uscirà dal Tribunale Ecclesiastico. Le sue posizioni vengono giudicate troppo rigide e i vescovi del Piemonte non lo vedono più come Promotore di Giustizia super partes, ruolo che da tre anni occupa con pugno di ferro. Degiorgi è poi la longa manus del vescovo Franco Giulio Brambilla che lo consulta periodicamente su molte questioni, fin dai tempi quando erano insieme a Novara. Ma oggi Brambilla è sempre più isolato nella Conferenza Episcopale Piemontese e così il suo delfino salesiano.