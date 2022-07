Marmolada: minuto silenzio in Consiglio regionale Piemonte

Il Consiglio regionale del Piemonte ha commemorato oggi con un minuto di silenzio in Aula le vittime della tragedia del ghiacciaio della Marmolada a Canazei. "In questi giorni - ha detto in apertura dei lavori il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, chiedendo il minuto di raccoglimento - un profondo senso di dolore ha accomunato l'opinione pubblica in tutta Italia, è lo stesso sentimento che ci accompagna oggi nell'espressione della più sincera vicinanza ai famigliari delle persone scomparse".