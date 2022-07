Torino: auto abbandonate in case Atc, 150 segnalazioni

Sono circa 150 le auto abbandonate segnalate finora all'Atc (Agenzia territoriale per la casa) dagli inquilini delle case di edilizia popolare torinesi. Un dato a fronte del quale ha promosso, insieme alla polizia municipale, una serie di controlli mirati nei cortili degli stabili di sua competenza, che proprio oggi hanno portato alla rimozione di due vetture nel complesso di corso Lecce. I controlli hanno riguardato i due complessi di corso Lecce e via Nicola Fabrizi, dove la verifica di tutti i veicoli segnalati come abbandonati si è conclusa con la rimozione di due automobili che verranno ora rottamate. L'Atc precisa che un'auto abbandonata può essere rimossa "quando è in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, ossia privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione o di parti essenziali che ne fanno, sostanzialmente, un rifiuto". Chi vive in un complesso Atc e vuole sbarazzarsi di un'auto abbandonata nel proprio condominio può scrivere una email ad auto_abbandonate@atc.torino.it indicando la posizione e allegando, se possibile, la foto del veicolo. In seguito alla segnalazione Atc provvederà ai controlli con la polizia municipale.