DISCORDIA ISTITUZIONALE

"Allasia zittisce le minoranze", bagarre a Palazzo Lascaris

Il presidente del Consiglio giudica inammissibile un'interrogazione di Valle (Pd) sulla Torino-Ceres e scatena le polemiche. Minoranze sul piede di guerra per le continue assenze della giunta e l'atteggiamento arrogante del centrodestra: "Ora cambiamo il regolamento"

Domandare è lecito, rispondere è cortesia. Vaglielo a dire agli assessori regionali o a quel burbero di Stefano Allasia, il presidente del Consiglio regionale che oggi è finito sotto accusa per aver giudicato inammissibile un’interrogazione del suo vice Daniele Valle sullo slittamento al 2024 dell’apertura della linea Torino-Ceres. “Evidentemente per la Regione non è una priorità” si è stizzito lui, ma le polemiche che si sono succedute in aula sono andate oltre la Torino-Ceres. Il numero uno del parlamentino piemontese è stato accusato di non garantire i diritti delle minoranze, ma anzi di prestarsi al gioco di maggioranza e giunta. “Sto aspettando ancora la risposta a un question time del 2020 inoltrato all’assessore Luigi Icardi sull’apertura di un reparto speciale all’ospedale San Luigi in occasione della prima ondata della pandemia” ha proseguito Valle. Tanto per ribadire la ritrosia al confronto di certi assessori.

C’è un regolamento e laddove il regolamento non si pronuncia c’è la prassi, il buonsenso e la buona volontà, ha detto Valle. La discrezionalità con cui Allasia respinge alcune interrogazioni e ne ammette altre per le minoranze sta diventando un problema. “Bisognerebbe rivedere il regolamento di quest’aula” sentenzia il numero uno leghista Alberto Preioni ma non è chiaro a chi si riferisca. Cioè chi, secondo lui, dovrebbe farsene carico? Il suo dirimpettaio del Pd, Raffaele Gallo, ha chiesto di calendarizzare una discussione per rivedere il regolamento e in particolare le modalità di trattare gli atti ispettivi.

Una giunta latitante, una maggioranza che spesso ha adattato prassi e regolamenti ai propri interessi di bottega sono la legna su cui brucia il fuoco della polemica. I toni si alzano, a Valle viene chiesto di parlare dai banchi dell’opposizione dal momento che il suo è un intervento politico, lui insiste a rimanere al posto di vicepresidente d’aula perché “io sto parlando in veste istituzionale di garanzie per tutti gli eletti”. Dai banchi del centrosinistra e del Movimento 5 stelle piovono accuse ad Allasia che è costretto a sospendere la seduta per qualche minuto. Gli osservatori più attenti sentenziano che la campagna elettorale ormai è iniziata, Valle non ha mai fatto mistero della sua “disponibilità” (si dice così) a guidare le truppe del centrosinistra alle prossime regionali, mentre tra i banchi del centrodestra non è passato inosservato il silenzio di Fratelli d’Italia quando si è trattato di difendere l’operato del presidente. La ferita causata dall’elezione dell’ufficio di presidenza, con l’esclusione dei meloniani, brucia ancora e può stare fresco Allasia se spera che i Fratelli accorrano in soccorso. Il numero uno di Palazzo Lascaris ha provato a uscire dall’angolo rimarcando che “su 672 interrogazioni a risposta immediata presentate dall’inizio della legislatura, ne sono state dichiarate inammissibili 4: questo non è un uso inappropriato delle funzioni del presidente”. Ma non è bastato a convincere i colleghi sulla sua equidistanza. Al rientro in aula salta per tre volte il numero legale sul piano triennale della Cultura e Mimmo Ravetti (Pd) infierisce: “Brillate solo per la vostra assenza”.