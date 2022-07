Piemonte: ok Consiglio regionale a Piano triennale Cultura

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità il Piano triennale per la Cultura. Il documento, presentato dall'assessore alla Cultura e al Turismo della Giunta Cirio, Vittoria Poggio, è frutto di un confronto che ha portato alla condivisione bipartisan del testo da parte di tutte le forze politiche di Palazzo Lascaris. Una fra le novità principali, ha sottolineato Poggio presentando il Piano in Aula, sta proprio nella cadenza triennale. L'obiettivo è infatti quello di favorire la ripresa del comparto dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia da Covid-19, facendo in modo che gli operatori del settore possano portare avanti le loro attività con un respiro pluriennale, ovviando così alle incertezze del passato. Con il testo è stato approvato anche un ordine del giorno collegato, a prima firma dell'esponente Pd Daniele Valle, che inserisce fra gli impegni per la Giunta quelli di lavorare a convenzioni con Finpiemonte e di introdurre strumenti di semplificazione burocratica che agevolino gli enti nell'ottenere i contributi. Il via libera è stato preceduto da qualche polemica sollevata dalle minoranze per la reiterata mancanza del numero legale - in tarda mattinata e poi alla ripresa dei lavori nel pomeriggio - fatto che ha provocato un lieve ritardo nell'approvazione del provvedimento.