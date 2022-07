Piemonte: da Regione 40 mln per voucher politiche sociali

La Giunta della Regione Piemonte ha approvato le Linee di indirizzo finalizzate all'attivazione prioritaria di misure di inclusione sociale nell'ambito del programma regionale del Fondo Sociale Europeo. La misura prevede 40 milioni di euro all'anno per voucher destinati a persone anziane o disabili non autosufficienti con i quali potranno compensare i costi per prestazioni di cura fornite a domicilio, pagare rette di strutture di residenzialità assistita, servizi di cura a seguito di dimissioni ospedaliere, trasporto per visite mediche, accesso a centri diurni, potenziamento dei servizi per i disabili gravi, sostegno finanziario ai caregiver familiari. I voucher saranno legati all'Isee e arriveranno fino a 600 euro mensili. "Finalmente - afferma il governatore Alberto Cirio - usiamo i fondi europei in modo innovativo anche per intervenire su un ambito importante come il sociale. È la dimostrazione di ciò che ho sempre sostenuto cioè che, pianificate in modo strategico e utile, le risorse dell'Europa possono diventare una risorsa ancora più preziosa". "E' prioritario - aggiunge l'assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone - restituire ai più fragili e ai loro cari la dignità e i servizi cui hanno diritto, per abbattere le disuguaglianze e non lasciare nessuno indietro. Grazie al voucher mettiamo al centro le persone anziane o disabili e le loro famiglie, affermando la loro libera scelta di assistenza tra assegni di cura domiciliare spendibili con il privato convenzionato e contributi alle rette per gli inserimenti in residenza nei casi più gravi".