Rogo in discarica Alessandrino, spento da vigili del fuoco

Intervento nella serata di ieri dei vigili del fuoco, con tre squadre del comando di Alessandria e due dei volontari di Valenza, per un incendio nell'area della discarica Aral nel sobborgo alessandrino di Castelceriolo. Le fiamme hanno interessato materassi in gommapiuma, già selezionati e separati dagli altri rifiuti conferiti. A dare l'allarme passanti e residenti, preoccupati dal fumo scuro e dalle fiamme alte, notati dalla strada. Domato il rogo, grazie anche al lavoro del personale interno dell'impianto, e a provvedimenti strutturali di prevenzione dopo gli episodi più gravi degli anni passati (2 nell'estate 2018 e altrettanti nel 2021 ad agosto e ottobre), i vigili sono rimasti impegnati nelle operazioni di bonifica e di sbancamento. Avvisata e arrivata l'Arpa per i controlli e le verifiche del caso, sul posto anche i carabinieri e la polizia locale con l'ispettore di turno, non è stato necessario adottare misure di sicurezza.