Sgominata la "banda degli imprenditori", frodi milionarie

Con l'esecuzione di 14 misure cautelari in carcere è stata sgominata quella che è stata definita la "banda degli imprenditori". I provvedimenti, eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torino ed emessi dal Gip del Tribunale del capoluogo, riguardano imprenditori e commercialisti accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita a frodi plurime, false fatturazioni, riciclaggio e usura. L'inchiesta era iniziata nel 2019 nei confronti di 115 indagati: secondo gli inquirenti erano state create 25 società, grazie a complici o a documenti falsi e il sodalizio era riuscito a farsi erogare dal Gestore dei servizi energetici (Gse) titoli di efficientamento energetico, che venivano ceduti successivamente a società terze, ricavando un controvalore economico per un importo complessivo di circa 25 milioni di euro. Di 50 milioni di euro e' invece quanto erano riusciti ad ottenere, mediante l'acquisizione di crediti d'Iva e emissioni di fatturazioni inesistenti, da istituti finanziari e bancari. Tutto il denaro, secondo le accuse, veniva poi riciclato all'estero, con l'acquisto di lingotti e monete d'oro, con prestiti a tassi usurai. I carabinieri, oltre a 13 perquisizioni, hanno eseguito 31 sequestri preventivi di altrettanti conti correnti in Italia e all'estero.

Denaro, titoli, cambiali, ma anche proiettili. È quanto sequestrato dai carabinieri di Torino durante la maxi operazione che ha portato all'esecuzione di 14 misure cautelari tra imprenditori e commercialisti accusati di associazione per delinquere dedita a frodi, false fatturazioni, riciclaggio e usura. I militari dell'Arma hanno sequestrati circa 140mila euro, 70 cambiali per 270mila euro, 20 titoli azionari di una società per un importo totale di 100mila franchi svizzeri, 19 pacchi contenenti banconote fac-simile in taglio da euro 500 e 39 munizioni calibro 38 special.