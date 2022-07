Parchi: in Piemonte 18,3 milioni del Pnrr per quelli storici

Parchi e giardini storici del Piemonte riceveranno oltre 18,3 milioni di euro del Pnrr sul programma di valorizzazione di luoghi particolarmente significativi. Torneranno al loro antico splendore 18 luoghi distribuiti su tutta la Regione che hanno conquistato il 15% della posta di 151 milioni a livello nazionale. Enti locali e privati hanno presentato piani giudicati dalla commissione ministeriale ben al sopra della soglia minima di valutazione con un rating quasi sempre attorno agli 85 punti. "I tanti obiettivi raggiunti sono una buona notizia per Comuni e privati spesso alle prese con ristrettezze economiche che impedivano di eseguire lavori di manutenzioni di autentiche perle disseminate sui territori - hanno sottolineato il presidente della Regione, Alberto Cirio e l'assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio -. I target raggiunti sono la cartina di tornasole dell'importanza dei fondi europei che il Piemonte sta riuscendo a intercettare grazie al lavoro dei privati e di tanti sindaci che ce la stanno mettendo tutta per incamerare risorse importanti utili a difendere l'ambiente valorizzando le nostre perle verdi".

Nella provincia di Alessandria è stato finanziato il parco Bricherasio di Fubine che ha ottenuto 2.000.000 euro, il primo per entità ex aequo assieme con il castello reale di Moncalieri. I fondi serviranno a riportare agli antichi fasti l'area verde attorno al maniero costruito sopra un precedente edificio di origine rinascimentale. In provincia di Asti, è stato finanziato il giardino storico di Palazzo Crova di Nizza Monferrato che si e' aggiudicato 210.000 euro che serviranno a valorizzare la grossa aiuola centrale dell'edificio dove crescono varie specie di piante longeve. In provincia di Biella sono stati finanziati due progetti per oltre 1 milione di euro: quello del parco del Palazzo Ferrero della Marmora nel centro storico della città che sarà finanziato con 813.000 euro e quello del parco della Villa Cernigliaro per il quale saranno spesi da un privato 262.558 euro. In provincia di Cuneo sono stati finanziati quattro per un valore di 4,4 milioni di euro. Al Castello di Racconigi andranno 1.999.984 euro e al parco storico del palazzo Galvagno di Marene 200.000 euro. Ma è il parco del castello di Monticello d'Alba ad aver preso la seconda posta più alta della provincia con 1.419.358 euro, mentre il Parco del complesso del Belvedere di Saluzzo prenderà 848.266 euro. In provincia di Novara, è stato finanziato il Parco del Castello di Proh a Briona che ha vinto il bando aggiudicandosi 315.000 euro: serviranno alla Fondazione l'Università e alla Bottega dei Misteri a eseguire lavori di manutenzione dell'area verde che circonda il maniero risalente al 1.300. A Torino e provincia sono stati finanziati 9 progetti per un valore di 10,1 milioni di euro: oltre alla palazzina di Caccia di Stupinigi che ottenuto 1,9 milioni, hanno vinto i progetti del castello di Miradolo di San Secondo di Pinerolo finanziato con 1.869.432 euro e il Parco del Castello Reale di Moncalieri a cui saranno consegnati 2.000.000 euro. In graduatoria anche il Giardino storico della dimora Lajolo di Piossasco il cui progetto e' stato valutato 798.725 euro e quello del Parco del castello di Bruino che ha preso 253.040 euro. Al giardino storico all'italiana di palazzo d'Oria di Ciriè saranno assegnati 330.000 euro, e altri fondi arriveranno per i giardini di Levante dei musei reali (1.336.992 euro) per il parco del Torrione di Pinerolo (1.151.469 euro) e per il Castello di San Giorgio Canavese (540.000 euro).