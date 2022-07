INTERVISTA

"Il Pd ha fatto ragionare Conte.

Ma rischiamo un altro Papeete"

Dopo lo psicodramma del capo M5s il campo largo non è più lo stesso. I dem rimarcano con forza l'alleanza con i civici, glissando sempre più sui grillini divisi. Il lettiano Borghi considera chiuso l'"incidente", ma avverte: Salvini potrebbe rompere a settembre

“Il Pd, in questi giorni si è speso per far comprendere come sarebbe stato del tutto paradossale in un momento di grave crisi internazionale e di emergenza sotto il profilo economico e sociale, si fosse deciso di aprire inopinatamente una crisi. Mi permetto di accreditare all’azione di Enrico Letta e del partito buona parte della prevalenza del buon senso”. Più che la diplomazia nei confronti di un alleato bizzoso, dalle parole di Enrico Borghi, uno dei parlamentari più vicini a Enrico Letta, emergono le sue giovanili esperienze politiche nella Dc che portano a tradurre, come lui fa, un concetto semplice e diretto: abbiamo fatto ragionare Giuseppe Conte. Poche ore dopo l’uscita da Palazzo Chigi dell’ex premier che non ha messo sul tavolo del suo successore la decisione di uscire dal Governo, ma nove pagine di richieste, sminando così la minacciata crisi, ma anche quel campo largo dal quale Dario Franceschini, Letta e lo stesso Borghi avevano spiegato all’avvocato sarebbe uscito automaticamente nel caso la sua minaccia fosse stata tradotta in pratica.

Dunque pericolo sventato, onorevole Borghi. Però non dica che il campo largo resta quello che era in origine, che l’intemerata di Conte non ha cambiato e non cambia nulla.

“Se questo rischio, di vedere questa alleanza come traduzione del campo largo, c’è stato è già stato superato dagli eventi. Le due scissioni del M5s, prima la nascita di Alternativa C’è che sta incubando posizioni dibattistiane e poi quella di Luigi Di Maio, il frazionamento in tre del movimento oggettivamente cambia lo scenario e l’offerta politica. E rimanda all’idea che è il Pd il perno e a lui spetta la capacità inclusiva per costruire un’alleanza sui contenuti, non pregiudiziale ed ideologica, interpretando in Italia la posizione che a livello europeo ha portato all’elezione di Ursula Von Der Leyen, in netta opposizione a logiche sovraniste”.

Meno entusiasmo e meno speranze nel vedere nel campo i grillini, tanto più dopo l’esito delle ultime amministrative. È cosi?

“Le recenti elezioni amministrative ci hanno detto che un’alleanza larga del centrosinistra aperta ai civismo e al mondo moderato può essere vincente anche in quelli che un tempo erano considerati santuari del centrodestra, ma ci dicono anche il Pd è il perno di questa alleanza. Per questo noi dobbiamo lavorare sulla nostra identità, parlare ai milioni di italiani che non vanno a votare. Il Pd deve diventare numericamente e politico ancor più il perno della coalizione, puntando ad essere un partito del 30%. La nostra identità non è nelle nostre alleanze”.

A proposito di alleanze, la nuova legge elettorale proporzionale riuscirete a condurla in porto prima delle politiche? Ormai si allarga ogni giorno il coro di sostegno a un sistema che si era voluto mettere in soffitta, anche se sul fronte del centrodestra non sono poche le resistenze, almeno di una parte della coalizione.

“Bisogna assolutamente mettere mano alla legge elettorale. Dietro all’astensionismo così elevato c’è una fatica delle istituzioni nel restare al passo. Va costruito un sistema elettorale che ripristini condizioni di legame tra rappresentanti e rappresentati, a maggior ragione nel momento in cui c’è un diminuzione del numero degli eletti che fa aumentare il peso specifico delle responsabilità. Voglio lanciare un appello al centrodestra e a Fratelli d’Italia in particolare”.

Cosa manda a dire a Giorgia Meloni, che dicono abbia un certo dialogo col suo segretario Letta?

“Voglio dire: non pensiate che i sondaggi siano eterni e quand’anche fossero reali nel voto non pensiate che con istituzioni così slabbrate e fragili ci sia una stanza dei bottoni da occupare da dove si risolve tutto. Il tema della ripresa di una capacità di rappresentanza autorevole della politica deve interessare tutti. Ci sono tutte le condizioni per garantire la democrazia dell’alternanza, penso alle soglie, al ripristino delle preferenze, al premio di maggioranza. Bisogna tenere insieme la democrazia dell’alternanza con la rappresentatività autorevole”.

Perché si rivolge in particolare a Fratelli d’Italia, la forza politica più lontana dalla sua?

“Perché è all’opposizione, perché i sondaggi danno quello della Meloni come primo partito del centrodestra e perché legittimamente dicono che vorranno essere i candidati alternativi a noi. E in una democrazia seria i due partiti più grandi dei due schieramenti concordano insieme le regole del gioco. Questo è un Paese che in trent’anni ogni dieci è andato in cortocircuito e ha chiamato al governo un tecnico. Vogliamo ridare forza alla politica?”.

Torniamo a Conte, che non ha dato affatto per scontato di tornare sui suoi passi, subordinando la decsione alle risposte. Teme che tra un mese saremo di nuovo nella stessa situazione?

“Intanto una premessa: per il Pd il sostegno al governo fino a fine legislatura è un elemento pregiudiziale, perché questa fase per noi è l’incubazione dell’alleanza successiva. Non è che ci si può rompere su una cosa così importante come il sostegno a Draghi, che significa posizionamento internazionale, misure sociali e poi dopo tre mesi dire abbiamo scherzato e tornare di nuovo insieme per le elezioni. Detto questo, per rispondere alla domanda non credo che accadrà. Semmai temo che a settembre ci possa essere un Papeete a Pontida”.

Addirittura?

“Eh si, avverto tensioni all’interno della Lega tra l’ala governista e l’ala sovranista, quindi Salvini potrebbe essere indotto a forzare la mano. Il fatto che la Lega agiti strumentalmente una vicenda che non c’entra nulla con il governo come lo ius scholae buttando la croce addosso al governo…”.

Però c’è chi dietro questa proposta di legge ci vede proprio l’intenzione del Pd di portare Salvini allo strappo.

“Ma no. La proposta è stata avviato due governi fa. Semmai è la dimostrazione che qualcuno nella Lega, non certo nel Pd, pensa di preparare il terreno a Salvini. C’è un nervosismo evidente e altrettanto evidente la necessità di ricompattare le file interne. Potrebbe essere tentato di scaricare sul governo i problemi che ha a casa sua”.