Torino Tricolore, passeggiata anti-pusher in piazza Bengasi

"Dopo numerose segnalazioni abbiamo deciso di tornare a manifestare cercando di rovinare, almeno per una sera, il business dei pusher che hanno preso il controllo di questa zona". Lo sostiene Matteo Rossino, portavoce del comitato cittadino Torino Tricolore, dopo la manifestazione di ieri sera in strada per "portare all'attenzione delle istituzioni il problema crescente dello spaccio in piazza Bengasi e vie limitrofe". Decine tra attivisti e residenti hanno passeggiato per piazza Bengasi, in particolare negli angoli dove nelle scorse settimane e' stata denunciata la presenza dei pusher. "È stato un primo passo, ce ne saranno molti altri, tutti orientati a difendere i quartieri di Torino dal degrado, che sembra non essere una priorità per questa giunta".