Siccità: Cirio, per Ue è emergenza, ora fare richiesta fondi

"Il dibattito di oggi è stato molto importante e ha dei risvolti concreti. Il primo è che oggi il Parlamento europeo ha riconosciuto che il problema esiste e ha riconosciuto un'emergenza siccità. Ciò ci permetterà di poter chiedere come Paese l'accesso al fondo internazionale di solidarietà, i danni per gli agricoltori italiani ammontano già a oltre 1 miliardo di euro. Peraltro è necessario formalizzare questo". Lo ha detto il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, che ha partecipato al dibattito sulla siccità oggi all'Eurocamera. "Parallelamente dobbiamo agire per prevenire disastri. È paradossale che noi in autunno chiediamo uno stato d'emergenza per le alluvioni e in estate ne chiediamo uno per la siccità. Questo vuol dire che c'è una ripetitività degli eventi meteorologici e l'Ue ha il dovere di prevenirla", per questo è importante "la richiesta di poter sostenere gli agricoltori che potranno realizzare nelle vasche nelle proprie aziende o a livello consortile", ha spiegato Cirio, che è anche capodelegazione italiano presso il Comitato europeo delle Regioni. "Non dimentichiamo che oggi noi abbiamo 5 Regioni che hanno ottenuto lo stato di emergenza ma il fenomeno si estende. La portata d'acqua del Po è diminuita del 70% e abbiamo il dovere innanzitutto di ristorare gli agricoltori, già sottoposti ad una pressione enorme", ha concluso.