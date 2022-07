Tar, sospesi provvedimenti per capo Polizia penitenziaria Torino

La prima sezione del Tar del Piemonte ha sospeso i provvedimenti adottati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) e dal Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria nei confronti del comandante della polizia penitenziaria Giovanni Battista Alberotanza, indagato per favoreggiamento nell'inchiesta sulle presunte torture che sarebbero avvenute nel carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino. Alberotanza infatti era stato trasferito prima ad Asti, senza incarico e poi con un incarico non equivalente al suo, e dopo ad Alessandria. L'incarico di comandante gli venne revocato, insieme all'alloggio di pertinenza. "Alberotanza è stato l'unico imputato a subire un ingiustificato distacco in altre sedi fuori Torino - spiega l'avvocato del comandante, Maria Immacolata Amoroso - Ha rivendicato il diritto a svolgere un incarico, in via provvisoria, equivalente a quello precedentemente ricoperto e ad un trattamento analogo a quello riservato agli altri imputati". Per l'avvocato il comandante "ha chiesto il rito abbreviato proprio al fine di chiarire la propria posizione nella vicenda processuale, ritenendosi estraneo alle accuse mossegli, tanto e' vero che non ha proposto istanza di ammissione a riti estintivi del reato come la messa alla prova, pure ammissibile per l'unico e contestato reato di favoreggiamento, dimostrando di volersi sottoporre al giudizio del Tribunale di Torino e rinnovando cosi la propria fiducia nella Magistratura".