Morto don Busto, direttore per 40 anni de "La Vita Casalese"

Lutto a Casale Monferrato per la morte di mons. Pier Paolo Busto, 80 anni, da poco meno di un mese ricoverato all'hospice Germano Zaccheo dell'ospedale Santo Spirito per una grave malattia, Gli ultimi 40 anni li ha trascorsi alla direzione de “La Vita Casalese”, per 13 anni ha guidato il mensile “La Grande Famiglia”. Era anche legale rappresentante e presidente della Fondazione Sant'Evasio, alla quale fa capo l’attività editoriale della Diocesi. La camera ardente sarà allestita nel Salone dell'Immacolata, nella redazione de “La Vita Casalese” in piazza Nazari di Calabiana.