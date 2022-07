Clima: ghiacciai Piemonte sotto controllo ma guardia alta

"Al momento in Piemonte non risultano situazioni di pericolo però le cose possono essere veramente improvvise, avvenire nell'arco di qualche giorno, quindi dobbiamo essere molto attenti". Così l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati, a margine della firma di una convenzione per lo studio del bacino glaciale della Bessanese al rifugio Gastaldi nel Torinese, sulla situazione dei ghiacciai del territorio. "I nostri ghiacciai - ha sottolineato Marnati - stanno soffrendo molto, e abbiamo visto in questi giorni quanto può essere pericoloso. Quindi più si studia, più si ricerca e più si riescono a capire i movimenti. Tutti, non solo l'area del Gastaldi, dovrebbero essere monitorati. Abbiamo ghiacciai importanti e gli studi dimostrano quanto si siano ritirati. Stiamo valutando - ha rimarcato - anche la sensoristica, cosa che oggi non è prevista. Va capito se si può fare con i ghiacciai come si fa con gli edifici, perché oggi la prevenzione è tutto e non possiamo improvvisarci: gli effetti sono immediati e improvvisi". Interpellato sull'ipotesi di vietare l'accesso ad alcune vette, l'assessore ha detto che "è una cosa da approfondire". "Oggi - ha spiegato Marnati - già accade così con i bollettini dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale, ndr) per le alluvioni e il rischio valanghe: a questo punto bisogna inserire anche i ghiacciai, noi diamo l'avviso e poi ognuno è responsabile delle proprie azioni. Però è importante dare le informazioni nel modo giusto e nel momento giusto".