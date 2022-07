Due automobilisti su 10 positivi al test antidroga

Due su dieci positivi al test antidroga: è il risultato dei controlli della polizia stradale di Torino eseguiti nella mattina di mercoledì vicino allo svincolo della tangenziale di Rivalta, attraverso l'uso del tampone salivare di ultima generazione 'DrugWipe 5 S'. Su 34 persone controllate dalla polizia, 24 sono state sottoposte a un test di screening relativo all'assunzione di bevande alcoliche, 10 al drug test e di queste ultime due sono risultate positive, una alla cannabis e l'altra alla cocaina. In attesa dell'esame del sangue in via cautelare, è stato immediato il ritiro della patente della guida per i conducenti postivi. Durante i controlli sono state rilevate anche altre infrazioni, quali la guida senza cintura di sicurezza e l'uso del telefono alla guida.