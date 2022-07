Coldiretti Alessandria, confronto immediato su peste suina

Lettera aperta della Coldiretti di Alessandria a istituzioni e attori corresponsabili, per puntare l'attenzione sull'emergenza Peste suina africana. "Già sbagliato il nome: la peste è dei cinghiali. Basta con le promesse mancate e le passerelle, il confronto deve essere immediato". Così il presidente, Mauro Bianco, che aggiunge: "Il numero dei cinghiali che scorrazzano sul territorio cresce, mentre le stalle sono vuote, dopo abbattimento e distruzione di centinaia di capi di suini sani". "La situazione è diventata insostenibile - rimarca il direttore Roberto Bianco - con danni economici al sistema agricolo, ma anche la compromissione dell'equilibrio ambientale in aree di pregio naturalistico". Da qui la pressante e reiterata richiesta di azioni immediate e concrete per un effettivo depopolamento dei cinghiali.