Energia: Bottero si aggiudica commessa per Enel Green Power

Il gruppo Bottero di Cuneo, leader mondiale nella produzione di macchine per la lavorazione del vetro, ha vinto una maxicommessa da Enel Green Power Italia per lo sviluppo e realizzazione di 5 linee produttive nella nuova Gigafactory di Catania, destinata alla produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro e il nuovo sito porterà alla creazione di mille posti di lavoro diretti e indiretti, per 600 milioni di euro di investimenti totali in Sicilia e una capacità di produzione di pannelli solari innovativi di 3 Gigawatt l'anno, 15 volte superiore all'attuale. Per Bottero si tratta di una commessa strategica, considerato l'impatto sul fatturato degli esercizi 2023 e 2024 e le prospettive di sviluppo per il settore pannelli fotovoltaici. Intesa Sanpaolo e UniCredit hanno supportato il gruppo in questa operazione, con il rilascio dei crediti di firma legati al contratto per un valore di 34 milioni di euro. Le strutture factor dei due istituti di credito hanno inoltre concesso le linee di credito necessarie alla cessione degli acconti relativi al contratto, per complessivi 20 milioni.

Bottero, fondata a Cuneo nel 1957, progetta e realizza macchinari per la lavorazione del vetro piano e cavo: è presente in 119 Paesi del mondo. "La sostenibilità - ha commentato Marco Tecchio, ceo di Bottero - è uno dei pilastri dei nostri piani industriali e il mondo delle rinnovabili ne costituisce una parte fondamentale; siamo orgogliosi della fiducia ricevuta, grati a Intesa Sanpaolo e UniCredit per il supporto ricevuto nella costruzione del deal. Si tratta del progetto più grande in Europa di questo tipo". "Siamo particolarmente lieti - ha aggiunto Andrea Perusin, responsabile della Direzione Piemonte Sud e Liguria di Intesa SanPaolo - di aver supportato Bottero, eccellenza del territorio cuneese ed esempio rappresentativo dell'innovazione italiana nel mondo, nel cogliere le opportunita' offerte dalla nuova commessa. Il progetto ha un impatto che va oltre i confini regionali e una forte rilevanza in un settore, quello delle rinnovabili, ancora più strategico in questo particolare momento storico". "UniCredit - ha concluso Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit - conferma con questo accordo la propria capacità di fornire soluzioni finanziarie specifiche per ciascuna esigenza aziendale, affiancando al supporto creditizio forme innovative di gestione della liquidità. Il sistema finanziario ha una responsabilità primaria, perché non deve solo reindirizzare le risorse finanziarie dove è più opportuno, ma anche sostenere attivamente il settore privato, imprese e famiglie a cogliere le opportunità offerte dal Next Generation Eu e dal Pnrr".