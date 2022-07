Serre di marijuana "bubble hash" in casa, arrestato 25enne

Coltivavano la marijuana in casa un 25enne di Bussoleno (Torino) arrestato dai carabinieri della Compagnia di Susa e una 22enne, denunciata. La coppia è accusata, in concorso, di produzione e traffico di stupefacenti. Il giovane era stato fermato in strada e trovato in possesso di alcuni grammi di droga. Nel corso della perquisizione nel suo appartamento i militari dell'Arma hanno sequestrato 5 serre da coltivazione indoor per la coltivazione di cannabis, mentre una stanza era adibita alla lavorazione e confezionamento dell'erba. Inoltre sono stati sequestrati oltre 7 chili di marijuana in infiorescenza, 43 piante di marijuana, 150 ml di liquido derivato dalla lavorazione della droga rinvenuto allo stato solido nel congelatore, e altre sostanze ottenute dalla lavorazione della droga. Infine una centrifuga, che per gli investigatori sarebbe stata utilizzata per produrre "bubble hash", che si ottiene dalla separazione dei tricomi della fibra vegetale della cannabis usando ghiaccio, acqua e sacchetti filtranti, che sono stati rinvenuti e sequestrati insieme al materiale da confezionamento, lampade da serra e numerosi bilancini di precisione.