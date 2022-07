Ferrovie: nei weekend nuovi orari da Biella per Santhià e Novara

Nuovi orari, da sabato 16 luglio, per i treni sulle linee Biella-Santhià e Biella-Novara. "Su richiesta di Regione Piemonte e di Agenzia per la Mobilità, con il coinvolgimento delle istituzioni del territorio e dei comitati pendolari, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) - informa la società in una nota - ha provveduto a modificare la periodicità di circolazione dei treni il sabato, la domenica e nei festivi". Nei giorni non feriali, i nuovi orari, con cadenza bioraria, "offriranno maggiori possibilità di spostamento ai passeggeri e la prosecuzione del viaggio da/per Santhià e Novara con i treni regionali veloci della linea Torino-Milano". I sistemi di vendita sono aggiornati da oggi.