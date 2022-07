Attacchi Popilla japonica spogliano vigneti e frutteti

Si moltiplicano i danni provocati dall'insetto Popilla japonica. Confagricoltura Piemonte ha raccolto le segnalazioni e la documentazione fotografica di numerosi vigneti e frutteti "scheletrizzati", in particolare nel nord della regione e nel Canavese. La Popillia japonica, un coleottero scarabeide, si sta diffondendo progressivamente in Piemonte almeno dal 2015. L'adulto, presente da inizio giugno a fine agosto - spiega Confagricoltura - si nutre di numerose specie di piante, tra cui alberi da frutto, vite, nocciolo, piccoli frutti, mais, soia, piante ortive e ornamentali, essenze forestali e specie selvatiche (per esempio tiglio, betulla, olmo, rovo, ortica). "Nel pieno dell'infestazione - chiarisce Marco Boggetti, responsabile dell'area tecnica ambiente di Confagricoltura Piemonte - sono sufficienti poche ore per defogliare, per esempio, un vigneto o un impianto di piccoli frutti e comprometterne la produttività". "Siamo consapevoli che la Regione Piemonte ha ben presente questa problematica - dice Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte - e di come la stia gestendo con opportuni piani di monitoraggio e lotta. Tuttavia le infestazioni di Popillia quest'anno, anche per l'inverno mite che ha favorito la sopravvivenza delle larve, sono aumentate in maniera esponenziale, provocando danni insostenibili alle colture, con la prospettiva di un ulteriore peggioramento della situazione nelle prossime campagne, anche per la prevedibile rapida diffusione dell'insetto nelle zone del Piemonte sino a oggi risparmiate. Alla Regione - conclude Allasia chiediamo interventi tempestivi, deroghe all'uso di prodotti fitosanitari già in commercio e autorizzazioni all'impiego di prodotti più specifici, nonché bollettini che possano guidare con precisione gli interventi".