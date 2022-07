Oggi e domani a Torino il Tour della Salute

Fa tappa oggi e domani a Torino il Tour della Salute, l'evento itinerante organizzato dall'Associazione omonima, giunto alla quarta edizione, che da giugno a settembre toccherà 12 città italiane, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano. Il capoluogo piemontese, prima ed unica tappa nella Regione, ospiterà la manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Torino e del contributo incondizionato di Eg Stada Group, sabato 9 e domenica 10 luglio: appuntamento in piazza San Carlo, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. All'interno del Truck Hospitality, attrezzato con 5 ambulatori, sarà possibile sottoporsi a test di autodiagnosi e controlli di prima istanza: screening diabetologico e nutrizionale, screening cardiologico ed elettrocardiogramma, controllo dell'udito. Specialisti delle società scientifiche Sid (Società Italiana di Diabetologia) e Siprec (Società Italiana per la Prevenzione di Malattie Cardiovascolari) forniranno consulti medici gratuiti. Nelle precedenti tappe del tour sono stati rilevati diversi casi di cittadini ignari, alle prese con seri problemi cardiologici, che grazie ai controlli effettuati nel Truck Hospitality hanno scongiurato conseguenze potenzialmente gravi per la salute. La novità di quest'anno è rappresentata dallo Sportello d'ascolto, che si pone l'obiettivo di rispondere all'incremento dei disturbi psicologici registrati nelle fasi pandemica e post-pandemica. Al riguardo, nelle prime tappe del tour, sono stati soprattutto i più giovani, spesso accompagnati dai genitori, ad evidenziare necessità di ascolto e a trarre giovamento dai colloqui con gli esperti. Spazio anche all'attività fisica e sportiva. Inoltre, in entrambe le giornate, si terrà la Camminata Metabolica, una passeggiata gratuita di circa un'ora, adatta a persone di tutte le età, che si svolgerà nell'area circostante: i partecipanti saranno dotati di fasce elastiche e indosseranno delle cuffie, attraverso le quali saranno guidati, da trainer specializzati, nell'esecuzione di esercizi in movimento. I volontari di Croce Rossa e Un'Italia che ci Aiuta, infine, proporranno una serie di momenti formativi, consentendo di apprendere le tecniche necessarie per compiere le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e le manovre salvavita.