Maltrattamenti, casa famiglia per anziani sequestrata da Nas

I carabinieri del Nas di Torino hanno posto sotto sequestro preventivo una casa famiglia nel Comune di Alice Castello, nel Vercellese. I due gestori della struttura sono indagati nell'ambito di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti verso familiari e conviventi, oltre che di abbandono di persona minore. Il provvedimento è stato eseguito su disposizione del Gip di Vercelli in collaborazione con i carabinieri di Vercelli. L'indagine era partita nel maggio 2021 in seguito a una attività ispettiva in cui si evidenziava insufficienti livelli di assistenza medica tali da ipotizzare una situazione di pericolo. I cinque anziani ospitati nella struttura sono stati ricollocati in strutture idonee individuate o affidati ai propri familiari.