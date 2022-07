Sitaf: obiettivo reimpiegare nel gruppo dipendenti Tecnositaf

"Obiettivo di primario" di Sitaf "è quello di reimpiegare le risorse della controllata Tecnositaf nell'ambito di altre aziende del gruppo". Lo precisa, in una nota. la società che gestisce il traforo autostradale del Frejus, a proposito della liquidazione della società. "In tale contesto - prosegue il comunicato di Sitaf - in continuità con il vigente contratto di lavoro di Tecnositaf, sarà pertanto garantito il futuro occupazionale dei dipendenti nonché lo sviluppo e l'accrescimento delle loro competenze. Laddove, per specifici e puntuali casi, ciò non risultasse possibile, saranno utilizzati tutti gli strumenti e gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge". Questa impostazione riguarda i "dipendenti a tempo indeterminato sia con rapporti di somministrazione prevalentemente nelle commesse estere. Sitaf spiega i motivi che hanno portato alla liquidazione della controllata: "la contingenza verificatesi nell'ultimo esercizio (e segnatamente le conseguenze dell'epidemia da Covid-19), sommata ai risultati fortemente negativi maturati nello stesso periodo in commesse estere acquisite, hanno determinato nel 2021 la perdita del patrimonio sociale di Tecnositaf e uno squilibrio finanziario della società non rimediabile in prospettiva futura. Da ciò - prosegue la nota di Sitaf - l'inevitabile liquidazione della controllata, che, peraltro, dovrà necessariamente completare i contratti in corso quantomeno nel prossimo biennio".