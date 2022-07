Covid: in Piemonte 5.223 nuovi casi, in calo ricoverati

I nuovi casi di Covid in Piemonte sono oggi 5.223, con un tasso di positività del 16,7% rispetto ai 31.349 tamponi diagnostici processati. E' l'aggiornamento della situazione epidemiologica pubblicato dalla Regione. Due i decessi, in calo i numeri dei ricoverati: -2 in terapia intensiva, dove il dato totale è ora di 11, negli altri reparti -10, numero complessivo 476. L'occupazione dei letti negli ospedali piemontesi è, rispettivamente, dell'1,8% e del 7%.