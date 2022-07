Meteo: in arrivo intensa ondata di caldo

Sull’Italia la pressione è in aumento e i venti tendono quasi ovunque a indebolirsi. La giornata di oggi sarà all’insegna del tempo stabile con temperature in aumento sulle regioni centro settentrionali, ma con un caldo ancora sopportabile. Per i primi giorni della settimana - affermano i meteorologi Meteo Expert - non sono attesi cambiamenti di rilievo: i venti si indeboliranno anche al Sud, mentre le temperature oscilleranno su valori non troppo lontani dalle medie. Da segnalare lo sviluppo nel pomeriggio di qualche temporale di calore sulle aree montuose, specie lungo la dorsale appenninica nella giornata di martedì. Calura di nuovo in intensificazione da giovedì.