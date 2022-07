Incidenti montagna: alpinista ferita e soccorsa sul Monviso

Intervento del Soccorso Alpino sul Monviso per una alpinista rimasta ferita dopo una caduta lungo la parete Est. E' accaduto questa mattina, poco dopo le 9,30. La donna ha riportato ferite e lesioni in diverse parti del corpo. L'incidente è avvenuto nella zona dei Torrioni di Saint Robert, a circa 3500 metri di altitudine. Sono stati altri alpinisti a dare l'allarme. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso che a un primo sorvolo ha registrato notevoli turbolenze in parete. Si è quindi deciso di fare campo base al Pian della Regina, scaricando materiale dall'eliambulanza per alleggerirla. A un secondo sorvolo è stato possibile sbarcare al verricello il tecnico del Soccorso Alpino che ha stabilizzato l'infortunata e ha gestito il suo imbarco a bordo per il ricovero in ospedale con un codice giallo per politrauma.