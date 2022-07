Parchi: Gran Paradiso, inaugurato monumento guardiaparco

Celebrazioni dei 100 anni del Parco nazionale del Gran Paradiso, oggi a Noasca, con intitolazione della nuova piazza ai guardaparco e del primo monumento in assoluto dedicato al corpo di sorveglianza dell'area protetta. Il Gran Paradiso, il parco più antico d'Italia, è anche l'unico sul territorio nazionale che può vantare un proprio corpo di guardaparco. Piazza e monumento sono stati inaugurati alla presenza di monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea: "Il Gran Paradiso, come è stato, sia sempre motivo di gioia, bellezza e speranza per tutti".