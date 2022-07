Bufera social su Burioni, bodyshaming contro sostenitrice Lega

Accusato di bodyshaming nei confronti di una sostenitrice della Lega. Sui social è bufera contro il virologo Roberto Burioni che in un tweet, poi cancellato, è accusato di avere deriso un'utente di Twitter che si era schierata dalla parte del deputato della Lega Alex Bazzaro, definito da Burioni "un irresponsabile disinformatore" dopo che il parlamentare si era dichiarato contro la quarta dose di vaccino ("Correrò il rischio concreto di non farla", aveva detto Bazzaro). Replicando al tweet di Burioni contro il deputato del Carroccio ("Non posso credere che un irresponsabile disinformatore orgoglioso della sua purissima ignoranza come lei sia nello stesso partito di persone per bene come Luca Zaia e Massimiliano Fedriga") la ragazza aveva commentato "sono orgogliosa che nella Lega ci siano persone come Alex Bazzaro". A quel punto Burioni le ha risposto postando un ingrandimento della foto profilo e, riferendosi probabilmente al suo aspetto fisico, commentando "Capisco". Il virologo poi ha cancellato il tweet e si è scusato: "non era mia intenzione".