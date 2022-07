La querela di Preioni

Dicono che... non sia proprio il suo periodo fortunato. Non bastavano le sconfitte elettorali e i grattacapi a Palazzo Lascaris, il povero capogruppo leghista Alberto Preioni ha perso anche la causa intentata contro Matteo Antonio Rubino, un autore di libri per ragazzi che, nel suo ultimo romanzo – Uomini e lupi sulle Alpi – aveva inserito un personaggio nel quale Preioni si era identificato. La querela risale allo scorso agosto e già il pm aveva proposto l’archiviazione, ma a causa dell’opposizione del querelante la questione è arrivata davanti al gip che, però, ha dato stesso esito.