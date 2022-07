Cannabis: Viale, è il campo largo, Pd si unisca a noi

"Anche a Torino il campo largo è la Cannabis, il Pd si unisca a noi". Lo dichiarano in una nota Andrea Turi, coordinatore dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta e Silvio Viale, consigliere comunale della Lista Civica Lo Russo Sindaco, esponente di Radicali Italiani e di +Europa. Proseguono: "Mercoledì 13 luglio dalle 18 saremo presenti in Piazza Castello sotto la Prefettura per un sit-in nonviolento a sostegno del Ddl Cannabis in Parlamento. Organizzato dalla Cellula Coscioni Torino il sit-in vedrà la partecipazione dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta, di +Europa, di Radicali Italiani, di Meglio Legale, di Volt ed altre associazioni e partiti che in queste ore stanno aderendo". Concludono: "Il grande assente, come spesso accade, è il Partito Democratico che straparla di campo largo. Traducano in pratica le belle posizioni dell'assessore Rosatelli che nei giorni scorsi ha fatto aderire Torino alla rete delle città antiproibizioniste. Il campo largo, anche a Torino, è quello verde della cannabis legale, si uniscano a noi".