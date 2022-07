Governo: Lo Russo "periodo delicato, crisi sarebbe assurda"

"E' un periodo delicato per il Paese, sarebbe assurdo affrontare ora una crisi di Governo. Questo i sindaci lo sanno bene, siamo nel pieno della complessa gestione del Pnrr che per le città rappresentano investimenti strategici". Così, su Twitter, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, intervistato questa mattina a Non Stop News di Rtl102.5.