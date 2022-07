POLITICA & GIUSTIZIA

Askatasuna: associazione per delinquere

È la tesi con cui il Tribunale del riesame ha parzialmente accolto il ricorso della Procura che aveva chiesto una serie di misure cautelari per associazione sovversiva. Le difese possono ancora ricorrere in Cassazione

Gli esponenti di Askatasuna, storico centro sociale legato all’area autonoma, formano un’associazione per delinquere. Questo, secondo le prime informazioni, è il senso di una pronuncia del Tribunale del riesame di Torino che ha parzialmente accolto un ricorso della procura. I pubblici ministeri avevano chiesto una serie di misure cautelari ipotizzando l’associazione sovversiva. I giudici, sempre secondo le prime indicazioni, hanno dato una lettura diversa, senza connotazioni politiche.

Ancora non si è appreso se il Tribunale del riesame ha disposto tutte o solo alcune delle misure cautelari richieste dalla procura. I provvedimenti comunque non sono immediatamente esecutivi perché la decisione può essere impugnata dalle difese in Cassazione. Il procedimento è il prodotto di un’inchiesta avviata nel 2019 dalla Digos, che si avvalsa di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali. Nel corso dell’udienza davanti al Tribunale del riesame i rappresentanti della procura avevano ribadito la tesi dell’associazione sovversiva sottolineando però che l’accusa non era rivolta a tutti i frequentatori e tutti gli attivisti del centro sociale, ma solo a un gruppo di indagati.

La Procura di Torino aveva chiuso l’indagine contestando il reato di associazione sovversiva a 16 persone su 28 indagati. I pubblici ministeri avevano chiesto sette arresti, che però non erano stati concessi dal Gip secondo cui un’accusa così grave non reggeva. Di qui il ricorso al Tribunale del riesame, parzialmente accolto. Nel dossier preparato dalla procura compaiono i tentativi di egemonizzare il movimento No Tav della Valle di Susa, di infiltrarsi tra gli ambientalisti di Fridays for Future, di aiutare i migranti affinchè aderiscano alle iniziative del gruppo. Nata a inizio anni ’90 come casa dell’autonomia, Askatasuna rivendicava l’indipendenza e la «militanza», le lotte per i temi sociali, gli sfratti, l’immigrazione. Ora alcuni attivisti finiscono per dare la caccia agli spacciatori del quartiere.