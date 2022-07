Università: classifica Censis, Torino perde una posizione

Torino superata da Milano nella classifica stilata da Censis sui mega atenei (oltre 40.000 iscritti), pubblicata in queste ore: scende dalla 6 alla 7 posizione. A penalizzare l'università del capoluogo piemontese sono i punteggi tra i più bassi alla voce servizi, ovvero mense ed alloggi. "Il rapporto Censis - spiega il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti - rafforza la convinzione su un nostro piano strategico che vuole puntare sui servizi. Il mancato investimento in questo settore dei decenni scorsi penalizza il punteggio dei nostri atenei, mentre poterne sviluppare di nuovi è un ottimo modo per incrementarne il valore. I punteggi complessivi raccolti da Torino sono: 70 per i servizi (72 lo scorso anno), borse 71 (68), strutture 78 (77), servizi digitali e comunicazione 97 (99),internazionalizzazione 80 (85), occupabilità 89 (96 lo scorso anno). Il punteggio medio per gli atenei torinesi e' quindi di 80,8 contro l'82,8 del 2021/2022.