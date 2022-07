Siccità: emergenza sempre gravissima in pianura padana

Resta ancora "gravissima" la siccità che interessa la pianura padana: "I livelli del fiume stabilizzati al ribasso rimangono ben al di sotto del minimo per poter allontanare lo spettro del danno ambientale nel delta e di quello colturale nel resto del distretto. Piogge assenti e temperature ancora in rialzo nei prossimi giorni". È l'esito dell'Osservatorio riunitosi online oggi. Meuccio Berselli, segretario generale dell'Autorità distrettuale del Fiume Po - MiTE (ADBPo) sottolinea che "l'Osservatorio è utile, ma sterile. Lo strumento si dimostra un'anatra zoppa".

In questo quadro idrologico e climatico del tutto simile a quello proiettato già nell'ultima seduta dell'Osservatorio sugli utilizzi idrici emerge una sola cosa positiva, spiega l'Osservatorio, "rappresentata dalla parziale ripresa delle quote di alcuni grandi laghi alpini che hanno consentito, nei dieci giorni trascorsi e pur in una acclarata situazione drasticamente deficitaria, una sostanziale stabilizzazione delle portata del Po che a Pontelagoscuro (Ferrara) si attesta 219 metri cubi al secondo". Non solo. "Le piogge temporalesche sui crinali alpini e i rilasci dagli invasi idroelettrici hanno permesso di mantenere o, in alcuni casi, di incrementare la capacità di invaso dei laghi Maggiore (+13 centimetri sopra lo zero idrometrico di Sesto Calende) e Garda (+57 centimetri), principali serbatoi per l'approvvigionamento del Po". L'Osservatorio segnala anche l'apporto ulteriore dell'acqua proveniente dal lago di Idro, "ora disponibile anche grazie all'input presentato dall'Autorità Distrettuale del Fiume Po alla Conferenza dei Servizi proprio pochi giorni fa e concertato con il tavolo competente".