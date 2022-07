INNOVAZIONE

Digitalizzazione, un comune su tre resta indietro

In palio ci sono 260 milioni del Pnrr, ma per le piccole amministrazioni è difficile stare al passo con i bandi. Al momento solo il 30 per cento ha fatto domanda. La Regione chiede aiuto a Csi e Torino Wireless

Oltre un terzo dei Comuni piemontesi rischia di rimanere fuori dai contributi sulla trasformazione digitale. Solo dai bandi del Pnrr possono arrivare fino a 260 milioni di euro (cui si aggiungeranno le altre risorse provenienti dalla programmazione europea 2021-2027 a cominciare dai fondi Fesr) ma le amministrazioni devono fare in fretta perché al momento la stragrande maggioranza non è ancora riuscita a presentare la domanda. Problemi burocratici, difficoltà amministrative rischiano di lasciare indietro un numero importante di Comuni. Per questo la Regione ha messo a disposizione una task force di professionisti ed esperti del Csi Piemonte e della Fondazione Torino Wireless, che risponderanno alle mail inviate a pnrr.digitale@regione.piemonte.it.

“Siamo in un momento estremamente ricco di opportunità con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – ha affermato l’assessore regionale all’Innovazione Matteo Marnati –. Si tratta di una mole di risorse e di opportunità, ma occorre favorire conoscenza e assistenza per essere veloci e bravi per intercettare queste risorse. La digitalizzazione della Pubblica amministrazione è un processo che migliorerà la vita dei cittadini e che porterà anche a un miglioramento sotto il profilo ambientale, dal momento che si ridurranno gli spostamenti e si genererà anche un risparmio per le amministrazioni”.

L’ammontare dei voucher derivanti dai soli cinque bandi Pnrr che scadono a settembre varia a seconda della dimensione dei Comuni: quelli fino a 2.500 abitanti potranno contare su importi indicativi fino a 184mila euro, quelli fino a 5mila abitanti su 214mila euro, i Comuni fino a 100mila abitanti su 889mila euro e quelli più grandi, fino a 250mila abitanti, su oltre 1,7 milioni di euro. Le risorse disponibili sul Pnrr finanzieranno: la migrazione al cloud, per trasferire sistemi, dati e applicazioni verso cloud certificati e sicuri; il consolidamento della piattaforma digitale PagoPA come punto privilegiato di contatto tra enti e cittadini per le transazioni economiche; l’adozione dell’app IO, l’infrastruttura unica che permetterà alle PA di notificare gli atti amministrativi a valore legale alle persone fisiche e giuridiche; l’incremento dell’adozione dell’Identità digitale: Spid e Cie-Carta d’Identità Elettronica; l’adeguamento dell’esperienza dei cittadini nei servizi pubblici a standard di accessibilità e usabilità.