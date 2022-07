Siccità: preleva acqua dal Po, maximulta ad azienda agricola

I carabinieri forestali del gruppo di Torino hanno individuato un'azienda agricola di San Raffaele Cimena, in provincia, che prelevava acqua dal Po, senza autorizzazione, per irrigare centinaia di ettari di terreni coltivati. L'acqua, circa 200 litri al secondo, veniva prelevata attraverso un sistema di derivazione e convogliata in un canale con una motopompa. Secondo le indagini il sistema era attivo da almeno quindici giorni e si stima che siano stati prelevati dal Po oltre 72mila metri cubi di acqua, aggravando la situazione di emergenza idrica del fiume. Per l'azienda agricola è scattata una maxi multa, che può arrivare fino a 30mila euro, per derivazione e utilizzo di acque pubbliche superficiali senza autorizzazione.