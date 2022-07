Sequestrato laboratorio macellazione abusivo, 7 denunciati

I carabinieri della compagnia di Chivasso (Torino) hanno scoperto e sequestrato un laboratorio non autorizzato adibito alla macellazione di animali alla periferia di San Benigno Canavese, in una zona non distante dalle sponde del torrente Orco già interessata, in passato, da episodi di pascolo abusivo. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di alcuni amministratori comunali e hanno ritrovato, all'interno del laboratorio, attrezzature e carcasse di animali. Per l'attività abusiva sono state denunciate dai militari dell'Arma sette persone.