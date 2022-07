Politiche familiari, un protocollo tra Trentino e Piemonte

L'Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento ha organizzato una due giorni di visita per illustrare le politiche di benessere familiare a una delegazione qualificata di rappresentanti istituzionali e di alti funzionari della Regione Piemonte, in partnership con Trentino school of management e il Museo della scienza-Muse. La "Study visit", prevista il 13 e 14 luglio, e si concluderà con la firma di un protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la Provincia autonoma di Trento "per la promozione e la diffusione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia, al fine di accrescere il benessere e la coesione sociale e incrementare competitività territoriale e crescita economica". Lo scopo della visita è apprendere il modello di politiche del benessere familiare implementato in Trentino e incontrare operatori istituzionali, dell'associazionismo familiare e del terzo settore del contesto sociale, che hanno adottato le metodologie di intervento "family friendly". Il protocollo d'intesa, che verrà firmato giovedì 14 luglio, alle 15, presso il Palazzo della Provincia autonoma di Trento, prevede lo scambio delle esperienze reciprocamente maturate nella promozione e attuazione di buone pratiche in materia di politiche familiari. La delegazione piemontese e' composta da Chiara Caucino, assessore all'infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche del bambino, e da Antonella Caprioglio e Barbara Bisset, rispettivamente dirigente e funzionario del settore politiche per i bambini e la famiglia della Regione Piemonte. Per la Provincia di Trento, saranno presenti l'assessore provinciale alle politiche sociali, Stefania Segnana, e il dirigente generale dell'Agenzia provinciale per la coesione sociale, Luciano Malfer.