Comau, nuovo robot sicuro per contatto con alimenti

Nasce il nuovo robot Racer5 di Comau, società del gruppo Stellantis. E' stato espressamente progettato per ambienti sensibili, con alto rischio di contaminazione, come quelli dei settori farmaceutico e cosmetico, elettronico, alimentare e delle bevande. Combina il suo rivestimento resistente ai prodotti chimici con la flessibilità, l'elevata ripetibilità e la comprovata precisione di Comau. Con grado di protezione IP67 in tutte le posizioni di installazione e dotato di classificazione Iso per camere bianche rilasciata da Fraunhofer, offre una protezione affidabile da acqua, agenti chimici e altri contaminanti. Il nuovo robot Comau è sicuro per il contatto diretto con qualsiasi tipo di alimento. Realizzato interamente presso Comau, a Torino, Racer-5 Se ha una struttura rigida per garantire una maggiore precisione e ripetibilità.