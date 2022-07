BERLUSCHINO

Cairo presenta il palinsesto La7 e batte cassa al Governo

Nello sport come nell'editoria, l'imprenditore alessandrino torna a fare ciò che gli viene meglio: chiedere soldi. E dopo averci provato col canone ora vorrebbe i tax credit per le fiction

Nel giorno della presentazione del palinsesto di La7 per la prossima stagione televisiva, Urbano Cairo fa quello che gli viene meglio: battere cassa. “Una forma di tax credit per tutte le trasmissioni che sono assimilabili alla fiction” potrebbe essere una formula adeguata per una “azienda italiana con 500 dipendenti”, insomma “ne avremmo diritto” taglia corto l’editore dell’emittente, nonché del Corriere della Sera e patron del Torino Calcio. Un impero costruito sulla parsimonia, sulla capacità di tagliare le spese prima ancora che di incrementare le entrate: da qui il soprannome che più glòi da fastidio e che lo perseguita fin dagli inzi, Braccino. “Del canone se ne è parlato in passato – prosegue Cairo – oggi c’è un tema più attuale che è legato ai tax credit che vengono dati in modo molto importante, parliamo del 40%, a tutti coloro i quali fanno fiction, cinema e serie tv”. Insomma c’è un finanziamento che lui rischia di non intercettare e la questione pare proprio non andargli giù.