Covid: in Piemonte 6.083 nuovi casi, positività al 24,8%

I nuovi casi di Covid in Piemonte oggi sono 6.083, con un tasso di positività del 24,8%, rispetto ai 24.532 tamponi processati (di cui 23.540 test antigenici). In lieve calo il numero dei ricoverati: nei reparti ordinari 531 (-1 rispetto a ieri), in Terapia Intensiva: 11 (-2). È stato registrato un decesso.