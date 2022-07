Parco della Salute, cabina regia conferma impegni e tempi

Si è riunita presso la sede della Regione Piemonte la Cabina di monitoraggio del Parco della Salute di Torino di cui fanno parte la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Prefettura insieme all'Aou Città della Salute, l'Università degli studi di Torino e il Politecnico. Nella riunione odierna si è preso atto del parere ricevuto da Anac, una valutazione giudicata da tutti i partecipanti positiva in quanto riconosce la complessa contingenza legata al rischio di vedere aumentare i costi. A fine giugno l'autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha dato parere favorevole per i progetti in gara per il Parco della Salute di Torino a tenere conto dei prezziari di riferimento più aggiornati, sulla base dei quali definire le lavorazioni eseguibili e adottare le opportune soluzioni tecniche. La cabina di regia ha inoltre confermato la volontà di rispettare i tempi e gli impegni assunti per quello che sarà un polo clinico, di ricerca, di formazione e sviluppo dell'innovazione di assoluta eccellenza in ambito sanitario.