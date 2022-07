ECONOMIA DOMESTICA

La Francia è sempre più vicina, volano gli scambi commerciali

La Tav non c'è ancora, eppure nell'ultimo biennio sono aumentate sensibilmente le relazioni tra imprese piemontesi e i cugini d'Oltralpe. Nel 2021 l'import ha raggiunto i 2 miliardi (+23,5%) e l’export ha toccato i 2,63 miliardi (+16,4%)

La Tav ancora non c’è ma la Francia è sempre più vicina. A dirlo sono i dati relativi alle relazioni commerciali tra le imprese torinesi e francesi in sensibile crescita negli ultimi due anni. Secondo un’analisi dell’ufficio studi dell’Unione Industriali, nel 2020 le importazioni delle industrie torinesi dalla Francia sono state pari a 1,63 miliardi di euro, mentre le esportazioni hanno superato i 2,26 miliardi. Nonostante il difficile contesto pandemico, la crescita delle relazioni commerciali non si è arrestata, considerato che nei dodici mesi del 2021 l’import ha raggiunto i 2,01 miliardi (+23,5% rispetto all’anno precedente) e l’export ha toccato i 2,63 miliardi (+16,4%). Il trend è confermato anche dalla lettura dei dati del primo trimestre 2022, che vede un livello di importazioni a 635,28 milioni e di esportazioni a 735,59 milioni, contro – rispettivamente – i 499,44 milioni e i 716,91 milioni del primo trimestre 2021.

Considerato il totale complessivo di importazioni delle industrie torinesi che a fine 2021 ammonta – a livello mondiale – a 18,7 miliardi di euro, il mercato francese vale circa il 10,8%, mentre per le esportazioni, che valgono 20,62 miliardi, la Francia rappresenta il 12,8%. Sono percentuali che nel primo trimestre 2022 aumentano a 11,4% per le importazioni (sul totale di 5,55 miliardi di euro di complessive importazioni a livello globale) e toccano il 12,8% per le esportazioni (rispetto ai 5,88 miliardi di euro di scambi a livello mondo).

“Un nuovo impulso alle relazioni tra i due Paesi è stato certamente dato dal Trattato del Quirinale, firmato a Roma lo scorso 26 novembre, che ha rafforzato l’amicizia tra Italia e Francia e ne ha consolidato la cooperazione bilaterale in vari ambiti, tra cui le relazioni commerciali – afferma il numero uno dell’Unione industriale Giorgio Marsiaj –. Le imprese torinesi e piemontesi hanno da sempre grandi scambi con i cugini d’Oltralpe, che affondano le loro radici in una secolare tradizione culturale condivisa, con istituzioni di eccellenza quali, ad esempio, il Lycée Jean Giono. Il fatto che, nonostante la pandemia e la guerra, gli intercambi si stiano ulteriormente intensificando dimostra quanto la fiducia reciproca sia solida e profonda”.

Una relazione che non potrà che crescere ulteriormente con lo sviluppo infrastrutturale intermodale che consentirà alle imprese di Torino e del Piemonte di poter sempre più incrementare ed espandere le opportunità commerciali di interscambio.