Uncem: morto Riba, per 15 anni presidente per il Piemonte

È morto Lido Riba, per 15 anni, dal 2005 al 2020, presidente per il Piemonte di Uncem, l'unione dei Comuni e degli enti montani. Aveva 78 anni, lascia la moglie Luciana e i due figli, Valeria ed Emiliano. Nato a Caraglio (Cuneo), è stato consigliere provinciale a Cuneo, consigliere regionale del Piemonte dal 1990 al 2005. È stato assessore della Regione con deleghe all'Agricoltura e alla Montagna e per 10 anni presidente dell'Ipla (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente). Formatosi politicamente nel Pci, ha poi aderito a Pds, Ds, Pd. "L'Uncem è rinata con Lido - dice l'attuale presidente nazionale, Marco Bussone -. Non da solo, ma insieme, dando fiducia a tutti, nell'ascolto e nell'impegno politico che restano e ci guidano, Lido ha sempre definito Uncem 'la mia seconda famiglia'. La sua carriera politica è stata intensa, piena di impegno, di militanza, di formazione e di risultati. Nell'Uncem, a livello nazionale e regionale, ha operato senza mai fermarsi per la forza, l'identità, lo sviluppo dei territori montani, dei piccoli Comuni, dei paesi".

Lido Riba è stato uno storico esponente della sinistra cuneese e uno dei protagonisti della vita politica e sociale del Piemonte dell'ultimo mezzo secolo. Da tempo lottava contro un cancro. Iniziò a lavorare nel mondo della scuola, prima come segretario economo, poi come funzionario direttivo dell'allora Provveditorato agli studi. Fu presidente dell'Alleanza dei Contadini (la Cia di oggi), poi presidente di Ipla e del Formont, consigliere comunale a Caraglio, a Pradleves e Ostana, di cui era anche cittadino onorario. Fu anche consigliere provinciale a Cuneo e segretario provinciale del Pci negli Anni '80 e poi visse tutti i passaggi del partito fino al Pd. Eletto nel 1990 in Consiglio regionale, 4 anni dopo divenne assessore regionale all'Agricoltura. Rieletto nel 1995 e' stato vicepresidente del gruppo Ds sino al giugno '97. Eletto per la terza volta nel 2000 fu anche vicepresidente del Consiglio regionale. Era presidente onorario di Uncem. Aveva raccontato mezzo secolo della sua vita e di militanza politica in una sorta di autobiografia, il libro 'Un lungo viaggio'.