Askatasuna: FdI, il Comune non ha denunciato l'occupazione

Il Comune di Torino "in 26 anni di occupazione del centro sociale Askatasuna non ha mai formalizzato una querela contro l'invasione dell'immobile di corso Regina Margherita 472. Lo sostengono, in una nota, l'assessore regionale Maurizio Marrone e Enzo Liardo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. "Alla richiesta formale di accesso agli atti sulla denuncia relativa all'occupazione abusiva - spiegano - gli uffici hanno risposto che 'da verifiche effettuate presso i nostri uffici e presso l'Avvocatura comunale, non risulta la documentazione richiesta'". Secondo Marrone e Liardo dunque nessuna giunta in questi anni ha mai provveduto a formalizzare una denuncia per l'occupazione, "un atto dovuto quantomeno per i profili di responsabilità erariale, ma a maggior ragione doveroso dopo la pronuncia del Tribunale del riesame che ha classificato Askatasuna come associazione a delinquere". "Il sindaco Lo Russo provveda immediatamente a sporgere querela a nome della Città, altrimenti l'inerzia dell'amministrazione comunale rischia di far passare un messaggio sbagliato e infondato di copertura politica e istituzionale nei confronti dell'antagonismo violento", concludono.Marrone e Liardo.