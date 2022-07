Vaccini: Piemonte, in poche ore 8mila adesioni

In Piemonte nel primo pomeriggio erano già 8mila le preadesioni degli over 60 alla quarta dose di vaccino contro il Covid. Il portale ilPiemontetivaccina.it ha aperto a questa fascia di cittadini in mattinata e la risposta, superato un piccolo problema tecnico iniziale, non si è fatta attendere. In un primo momento alcuni over 60 hanno lamentato l'impossibilità di entrare nell'area loro riservata per le adesioni. Probabilmente c’è stato un equivoco per cui alcuni utenti hanno fatto confusione fra un annuncio che non era il link, e il link vero e proprio da usare per la preadesione, che invece si trovava scorrendo verso il basso. Ma il problema è stato sistemato. Da domani la quarta dose per gli over 60 sarà offerta anche dalle farmacie aderenti alla campagna vaccinale, ma pure in questo caso è chiesto il passaggio attraverso il portale (eventualmente ad opera della farmacia stessa). Resta poi sempre valida la possibilità di ottenere la somministrazione dal proprio medico di base, se vaccinatore. La platea potenziale degli over 60 è di 620 mila persone.