Torino: rinasce storico complesso case Atc in corso Racconigi

Lo storico complesso di edilizia popolare di corso Racconigi 25, a Torino, sgomberato negli ultimi anni per problemi statici e di degrado, rinascerà a nuova vita. Parte oggi il cantiere Atc che, grazie a 50 milioni di finanziamenti del programma PinQua, del Cipe e agli incentivi del Superbonus 110%, consentirà di ristrutturate le palazzine dove entro fine 2023 potranno tornare ad avere casa 300 famiglie. "Questo - sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio - è un elemento qualificante dell'azione di governo, regionale o comunale, perché si occupa direttamente del bene primario delle persone. La prima politica da fare è sulla casa, se vuoi essere vicino alle esigenze delle persone e questi sono i soldi meglio spesi perché miglioreranno la vita dei cittadini. Dietro a un palazzo ben curato, efficiente, sicuro, c'è anche la sicurezza di un quartiere". Anche per il sindaco Stefano Lo Russo "è l'esempio più virtuoso di utilizzo dei fondi pubblici. Il ridisegno della città futura doterà Torino di grandi infrastrutture ma si occuperà anche di cose apparentemente minute ma che faranno la differenza per la qualità della vita ed è anche un modo per far ripartire l'economia, un'occasione per poter dare lavoro". "Questo intervento - aggiunge il presidente Atc, Emilio Bolla - rappresenta la rinascita di una comunità, il rivivere di un quartiere di edilizia pubblica per il quale oggi si accende una speranza. Saranno realizzati anche piccoli negozi di vicinato, una officina per le piccole manutenzioni e una portineria. Una nuova vita dei quartieri di edilizia popolare". La rinascita del complesso di case popolari, conclude Giuseppe Provvisiero, presidente della Secap che si occuperà dei lavori, "oltre a dimostrare concretamente la grande utilità del Superbonus 110% evidenzia come gli obiettivi dell'agenda 2030 debbano sempre di più caratterizzare l'operato delle aziende italiane. Quello che inauguriamo oggi è la prova che si può, e si deve sempre di più, operare con finalità sociali puntando a una crescente attenzione all'ambiente".